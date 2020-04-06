VK Group объявил о планах перезапустить ICQ и MyTeams

Санкции и приостановка деятельности в России некоторых компаний должны дать новый импульс этим мессенджерам.

Компания VK Group хочет перезапустить мессенджеры ICQ и MyTeams. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Соцсетям хотят дать "вторую жизнь" на базе собственного корпоративного сервиса обмена сообщениями. По данным источника, руководство VK Group еще в феврале обсуждало перезапуск ICQ. По мнению чиновника федерального уровня, добавляет газета, санкции и приостановка деятельности в России некоторых компаний должны дать новый импульс этим мессенджерам. Кроме того, VK Group работает над запуском собственного корпоративного мессенджера. Проект будет готов к лету 2022 года.

Ещё один источник рассказал газете, что VK Group действительно работают над созданием своего нового сервиса, но о перезапуске ICQ речи не идет. Проект готовится на базе существующего проекта MyTeams. Собеседник агентства не уточнил, чем именно новые версии мессенджеров будут отличаться от действующих.

Ранее мы сообщили, что в России появились мошеннические сайты для проверки скомпрометированных банковских карт.

Фото: скриншот icq.com