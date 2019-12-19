Mail.ru Group показала обновленный мессенджер ICQ

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в нулевых стал самым популярным средством для общения.

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом сообщило ТАСС.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в нулевых стал самым популярным средством для общения. В 2010 году мессенджер перешел к Mail.ru Groupи вот в 2020 компания решила обновить приложение для общения и дала ему новое имя – ICQ New.

Одна из функций ICQ New – система быстрых ответов Smart Reply. Также теперь мессенджер умеет превращать аудио в текст автоматически. Также в групповых звонках теперь могут участвовать до 30 человек. При этом номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе.