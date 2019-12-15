Гонки ретро-автомобилей завершили сезон в Петербурге

Главные этапы ретроралли — это стартовые и финишные слаломы, по условиям соревнований пилоты должны изобразить пять фигур подряд, .

В минувшую субботу, 3 октября, в под Петербургом завершился сезон гонок ретро-автомобилей "10 озёр 2020". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Известно, что участники по условиям соревнований изобразили пять фигур подряд, не уронив дорожные конусы. Кроме того, пилоты должны были проехать каждый этап точно за отведённое время. Соревнования прошли на всесезонном курорте "Игора".

Маршрут проложили по всему Карельскому перешейку - по дорогам общего пользования.

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Фото:Игора/вк