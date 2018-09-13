В Петербурге прошел рыцарский фестиваль

"Битва на Неве" проходила 3 и 4 октября.

В эти выходные в парке Авиаторов в Петербурге проходил фестиваль "Битва на Неве", посвященный эпохе рыцарства. Попасть на мероприятие можно было бесплатно.

Гостей праздника ждали конные и пешие турниры, командные сражения по историческому средневековому бою, а также ярмарка мастеров и менестрели. Зрители погрузились в атмосферу прошлого с шутами и фрейлинами и на какой-то период перенеслись в средневековье.

Ранее мы писали, что день космоса пройдет в Петропавловской крепости.

фото: vk.com/bitvananeve