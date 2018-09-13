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В Петербурге прошел рыцарский фестиваль
Сегодня, 20:56
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smirenny

В Петербурге прошел рыцарский фестиваль

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"Битва на Неве" проходила 3 и 4 октября.

В эти выходные в парке Авиаторов в Петербурге проходил фестиваль "Битва на Неве", посвященный эпохе рыцарства. Попасть на мероприятие можно было бесплатно. 

Гостей праздника ждали конные и пешие турниры, командные сражения по историческому средневековому бою, а также ярмарка мастеров и менестрели. Зрители погрузились в атмосферу прошлого с шутами и фрейлинами и на какой-то период перенеслись в средневековье.

Ранее мы писали, что день космоса пройдет в Петропавловской крепости.

фото: vk.com/bitvananeve

Теги: рыцарский фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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