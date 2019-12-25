День космоса пройдет в Петропавловской крепости

Праздник пройдет на нескольких площадках с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В воскресенье, 4 октября, в Северной столице пройдет День космоса. Праздник намерены провести в Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея истории города.

Известно, что мероприятие посетят космической эре человечества. Так, в Музее космонавтики и ракетной техники пройдут лекции о космосе. Более того, гости смогут встретиться с космонавтом Арцебарским.

Отмечается, что праздник проводят с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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Фото:pixabay