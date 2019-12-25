В Ботаническом саду открылась выставка "Планета грибов"

Выставка уже стала традиционной.

В субботу и воскресенье в Ботаническом саду пройдет выставка "Планета грибов", которая уже стала традиционной.

Примечательно, что желающие могут принести гриб с собой, а специалист рассмотрит экземпляр и расскажет о виде поподробнее. Выставку организовало региональное микологическое общество в выставочном павильоне Зеленый домик. Посетители рассмотрят собранные в лесах города и области грибы. Кроме того, экспертам можно задать любой интересующий вопрос.

Выставка "Сад сновидений 2.0. Мистические миры".

Фото: pixabay