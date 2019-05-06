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Выставка "Сад сновидений 2.0. Мистические миры"
Сегодня, 11:00
265
nastya960

Выставка "Сад сновидений 2.0. Мистические миры"

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Выставка будет работать вплоть до 8 ноября.

Креативное пространство "Люмьер Холл" сейчас похож на таинственный сад: на площадке перед посетителями развернулись завораживающие инсталляции. Сейчас есть возможность осмотреть 17 зон, выполненных с использованием видеомэппинга, трёхмерной графики и звуковых эффектов. Каждая комната является сном одного из персонажей. 

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (наб. Обводного канала, д. 74Д)

Цена: от 400 до 550 рублей 

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ Сад сновидений

Теги: люмьер холл
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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