Выставка "Сад сновидений 2.0. Мистические миры"

Выставка будет работать вплоть до 8 ноября.

Креативное пространство "Люмьер Холл" сейчас похож на таинственный сад: на площадке перед посетителями развернулись завораживающие инсталляции. Сейчас есть возможность осмотреть 17 зон, выполненных с использованием видеомэппинга, трёхмерной графики и звуковых эффектов. Каждая комната является сном одного из персонажей.

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (наб. Обводного канала, д. 74Д)

Цена: от 400 до 550 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ Сад сновидений