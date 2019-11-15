Гонка ГТО "Путь единства" прошла в Токсово

В этом году аббревиатуре исполнилось 90 лет, участники должны пробежать 4 километра с препятствиями. Среди них различные стенки, скалодромы, стены-паутины.

В субботу, 13 ноября, в поселке Токсово прошла гонка ГТО "Путь единства". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В этом году аббревиатуре исполнилось 90 лет, участники должны пробежать 4 километра с препятствиями. Среди них различные стенки, скалодромы, стены-паутины.

В забеге есть общекомандные и индивидуальные зачеты. Между собой соревнуются команды вузов и предприятий. Даже к названиям своих коллективов многие подходят с юмором. Например, есть команды "Добежим, но развалимся", или "Ипотечные рабы".

По словам участников, несмотря на спортивную подготовку, главное - позитивный настрой. Другой, что уже преодолел дистанцию в 4 километра, рассказал, что ощущения от пройденного этапа останутся с ним надолго.

Ранее в Невском районе открылась многофункциональная спортплощадка. Площадка на Народной улице, 98 открыта для всех желающих. Четыре дня в неделю занятия по ОФП будут проводить опытные инструкторы.

Фото: pexels