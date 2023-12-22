В Петербурге голубь научился плавать в пруду, спасаясь от жары

Многие из животных и птиц в жару предпочитают находиться ближе к воде, чтобы иметь возможность охладиться.

Необычное видео с купающимся голубем, снятое в одном из парков Петербурга, опубликовали на Telegram-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Один из множества голубей решил подражать плавающей рядом крякве с потомством и начал плавать по воде.

Животные и птицы находят различные способы спастись от жары. Многие из них предпочитают находиться ближе к воде, чтобы иметь возможность охладиться.

Ранее мы сообщили о том, что добровольцы перенесли более 17 тыс. земноводных на восточный берег Сестрорецкого водохранилища.

Видео: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО