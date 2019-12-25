Головченко: Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке

Он подчеркнул, что есть экономические нюансы.

Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке в реструктуризации белорусского долга перед Россией. Об этом завил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит издание "СБ.Беларусь сегодня".

Головченко отметил, что президенты Белоруссии и России на прошедшей встрече озвучили солидарную позицию по всем вопросам. Он подчеркнул, что есть экономические нюансы. В их число вошло оказание с российской стороны кредитной поддержки в реструктуризации долга Минска перед российскими финансовыми институтами.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск доволен ценой на газ.

Фото: YouTube / Телерадиокомпания Гомель