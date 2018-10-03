Голосование по Brexit снова могут перенести

Продление переговоров может обойтись Великобритании в несколько миллиардов.

Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения. Как предположил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с ФБА "Экономика сегодня", теперь выход из ЕС будет перенесен как минимум до мая. И чем больше будут затягивать переговоры, тем больше вероятность, что ЕС навяжет Великобритании жесткие условия.

Британский парламент против выхода страны из союза без сделки с Брюсселем. За такое решение проголосовал 321 парламентарий, против - 278. Ряд британских СМИ считает, что это очередное поражение премьер-министра Терезы Мэй.

Сама же Мэй считает, что сегодняшнее голосование не означает, что Великобритания не выйдет из Евросоюза в марте. На текущий момент Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

С одной стороны в течение двух лет правительство Терезы Мэй вело жесткие консультации с Брюсселем по поводу формирования окончательного документа с определением основных параметров "развода". При этом британский парламент, большинство в котором принадлежит однопартийцам Мэй, два раза голосовали против документа.

Голосовали они по самым разным основаниям. Одни считали итоговый текст договора слишком мягким, предполагая, что он заставит Британию формально выйдя из ЕС, следовать издаваемым в ЕС законам без возможности на них влиять. Но были и депутаты, которые изначально выступали против сделки и выхода страны из ЕС. Последнее голосование окончательно запретило Терезе Мэй выходить из ЕС без договора. Станислав Бышок

Единственный выходом, который есть у Лондона – это продлить время переговоров. В Евросоюзе такое решение воспринимают положительно.

Другой вопрос, что если Великобритания остается до мая в ЕС, то она должна по европейским законам принимать участие в выборах в Европарламент, то есть возникает новая развилка. Станислав Бышок

Также продление переговоров обойдется Великобритании в несколько миллиардов и новыми жесткими условиями со стороны ЕС.

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