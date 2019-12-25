Голосование на губернаторских выборах в Ленобласти стартует 11 сентября

В этот день пройдут досрочные мероприятия.

Досрочное голосование на губернаторских выборах в Ленинградской области назначено на 11 и 12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

Отметим, что для голосования в резервные дни нужно подать заявление в свой избирательный участок до 3 сентября. Его жители смогут отдать по особому графику: на данный момент известно, что комиссия будет работать не менее 6 часов в день.

Напомним, что в заявлении необходимо будет обозначить свои паспортные данные и расписаться. С согласия избирателя информация может быть внесена в общий список.

Кроме того, досрочно проголосовать можно и дома в случае, если человек не может прибыть на участок по состоянию здоровья или другим причинам.

Ранее мы рассказали о том, что проголосовать на выборах губернатора Ленобласти можно будет на участках в Москве.

Фото: Пресс-служба Леноблизбиркома