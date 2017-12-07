Северная столица стоит в семибалльных пробках из-за гололеда

Утро в Петербурге началось с транспортного затора из-за плохих погодных условий.

Утром в Петербурге водители стоят в семибалльных пробках. Затор на дороге начал собираться еще с восьми часов. Многие автовладельцы жалуются на скользкие дороги. Напомним, что город выделил 700 уборочных машин на борьбу со стихией, однако, средств все равно не хватает.

В настоящее время плотное движение наблюдается на Выборгском шоссе, Ленинском проспекте. На Московском шоссе пробки достигают девяти баллов. Чрезвычайно затруднено движение на внутреннем кольце КАДа в направлении шушар, Петрозаводского шоссе, Володарского моста и проспекта Обуховской обороны. Постоять придется и на проспекте Стачек, Маршала Жукова, Приморском проспекте.

Отметим, что ситуация в центре города относительно спокойная - транспортные средства еще не успели массово забить собой дороги.