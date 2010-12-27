В ночь на седьмое декабря 700 машин убирали с улиц Петербурга снег

Всю ночь 700 машин убирали снег с проезжей части дорог и посыпали тротуары смесью против гололеда.

На ночные улицы Санкт-Петербурга администрация города направила 700 уборочных машин, чтобы они справились с последствиями выпавшего снегопада. К борьбе с осадками были также привлечены 450 дворников.

Напомним, что вечером 6 декабря в Северной столице из-за выпавшего снега скопились километровые пробки. По информации от представителя Смольного, снегоуборочная техника начала работу сразу после часа-пик, чтобы не мешать жителям города вовремя добраться с работы до дома. Специалисты посыпали дороги смесью против образования гололедицы до утра 7 декабря.