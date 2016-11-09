В воскресенье Петербург расчищают 1132 снегоуборочные машины

Задействованы в работе и 1106 дворников.

Утром воскресенья, 21 февраля, Петербург расчищают от снега 1132 спецмашины и 1106 работников ручного труда, еще свыше 400 машин и дворников трудятся на аллеях, в парках и скверах. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, за ночь в городе выпало свыше 13,3 сантиметров снега.

Ночью на расчистку города вышли 1117 единиц техники и 325 дворников, за сутки дорожные службы вывезли порядка 19 тысяч кубометров снега на снегоплавильные и снегоприемные пункты. С начала зимнего периода из города вывезли почти 750 тысяч кубометров снега. Продолжается работа по очистке тротуаров и проезжей части от снега, также дороги посыпают песко-соляной смесью.

Фото: Piter.TV