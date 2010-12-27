Невменяемого голого мужчину сняли с балкона на Комендантском проспекте

У него острое пероральное отравление психотропным веществом.

В четверг, 22 августа, в Приморском районе с высоты 35 метров сняли невменяемого местного жителя. Он стоял голый на балконе 11-го этажа дома №70 по Комендантскому проспекту. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

У мужчины около 30 лет диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом. На данный момент он находится в отделении токсикологии. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Московском районе двое мужчин ограбили бордель на 85 тысяч рублей.

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