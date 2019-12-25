Гололедица и снег в Ленобласти задержатся до Нового года

На дорогах прогнозируется сложная обстановка.

В ближайшие три дня на территории Ленинградской области ожидается настоящая зимняя погода. Предстоящие осадки стали поводом для предупреждения со стороны спасателей регионального ГУ МЧС.

Спасатели напомнили, что 29 декабря на территории Ленобласти местами ожидаются местами осадки, мокрый снег, гололед – в том числе и на дорогах, где прогнозируется сложная обстановка. Ситуация не улучшится и на следующий день, 30 декабря. В среду в регионе местами ожидается аналогичная погода – мокрый снег, слабый гололед.

В последний день года, 31 декабря, в регионе прогнозируются в виде мокрого снега и дождя. На дорогах снова ожидаются гололедица и сложная обстановка. В связи с этим сотрудники ГУ МЧС советуют пешеходам и водителям быть внимательными и осторожными.

Ранее мы сообщали, что гололедица и усиление ветра ожидаются в Петербурге во вторник, 29 декабря.

Фото: Piter.tv