Гололедица и усиление ветра ожидаются в Петербурге 29 декабря

Ветер подует с юго-востока.

Гололедица и усиление ветра ожидаются в Петербурге во вторник, 29 декабря. Об этом в понедельник рассказали в ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС" .

По прогнозу на завтра в городе ожидается юго-восточный ветер скоростью в 8-13 метров в секунду, гололед, на дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка. В связи с этим спасатели советуют пешеходам и водителям быть внимательными и осторожными.

Новый оперативный штаб по коронавирусу начинает работу в Петербурге – организация получила название "Оперативного штаба по координации деятельности служб в предпраздничные и праздничные дни".

Фото: Piter.tv