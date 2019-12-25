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Гололедица и усиление ветра ожидаются в Петербурге 29 декабря
Сегодня, 18:42
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Гололедица и усиление ветра ожидаются в Петербурге 29 декабря

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Ветер подует с юго-востока.

Гололедица и усиление ветра ожидаются в Петербурге во вторник, 29 декабря. Об этом в понедельник рассказали в ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС" .

По прогнозу на завтра в городе ожидается юго-восточный ветер скоростью в 8-13 метров в секунду, гололед, на дорогах ожидается гололедица и сложная обстановка. В связи с этим спасатели советуют пешеходам и водителям быть внимательными и осторожными.

Новый оперативный штаб по коронавирусу начинает работу в Петербурге – организация получила название "Оперативного штаба по координации деятельности служб в предпраздничные и праздничные дни". 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погода, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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