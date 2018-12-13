Голикова против сокращения майских выходных в 2020 году

Она уверена, что это никак не вредит ВВП.

Вице-премьер Татьяна Голикова не считает, что длинные майские праздники бьют по ВВП, так как общее количество выходных в году остается прежним. Об этом сообщает РИА Новости.

Недавно Минтруда предложило график выходных на 2020 год. Если документ будет одобрен, то россиян и через год ждут большие выходные с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Я не думаю, что это (перенос праздников с января на май) ударяет - ведь количество-то общее праздников сохраняется. Они передвигаются просто с Нового года на майские. Татьяна Голикова

К тому же, как отметила вице-премьер, у людей появляется больше времени для дачи и хозяйства. Ранее эксперты также подтвердили, что длинные выходные в мае не вредят экономике страны.

Видео: РАНХиГС/ YouTube