Россиянам напомнили о следующих длинных выходных: они будут в ноябре

Чиновники заявили, что россиян ждет отдых на 12 июня и ноябрьские выходные в честь Дня народного единства.

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных для россиян. Самые продолжительные выходные ждут страны только в ноябре 2019 года. Жители будут отдыхать со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Отметим, что также в пресс-службе Роструда напомнили об еще одном празднике - Дне России. Однако, отдыхать от рабочего процесса трудоспособное население будет только один день - 12 июня.

Стоит добавить, что в 2020 году самыми продолжительными выходными снова отметятся майские праздники. Чиновники установили, что отдых затронет даты с первого по пятое число, а после - с девятое по 12 мая.

Ранее в Совфеде заявили, что считают необходимым дробить выходные дни, а не устраивать длинные каникулы. Против инициативы высказалась вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она заявила, что продолжительный отдых позволит населению успеть провести время на огороде или отправиться на дачу.

Ранее Piter.tv писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, но приедет в Сочи.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube