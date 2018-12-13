Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, но приедет в Сочи

Встреча в столице России у американца сорвалась, но он не отменил визита в Сочи.

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в Госдепартаменте Америки. В это же время чиновник заявил, что встреча в СОчи состоится по расписанию.

Отметим, что в Сочи у Помпео запланированы личные встречи с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Политики должны были пересечься в рамках участия в Арктическом совете. Перед этим событием американский представитель надеялся собрать свою команду в Москве и обсудить с деловыми кругами США ситуацию. Также маршрут иностранного делегата должен был пройти через могилу Неизвестного солдата.

Напомним, что немногим ранее Помпео пришлось отменить встречу с представителями Гренландии: госсекретаря срочно направили в Вашингтон. Он также перенес дату встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы отправиться в Ирак.

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Фото: Piter.tv