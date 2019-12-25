Младенческая смертность в России снизилась до рекордного минимума

Такие показатели, по словам Голиковой, сформулированы за 10 месяцев 2019 года.

В России за год зафиксирован минимальный за всю историю страны уровень младенческой смертности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Такие показатели, по словам Голиковой, сформулированы за 10 месяцев 2019 года. Кроме того, снился уровень смертности от туберкулеза. В 2019 году от этой болезни умерло на 29 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Голикова назвала "ужасной" оптимизацию здравоохранения в России. Вице-премьер заявила, что сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправлять.