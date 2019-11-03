Голикова назвала оптимизацию здравоохранению неудачной

Для обсуждения вопросов здравоохранения было созвано заседание Госсовета.

Зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова дала негативную оценку оптимизации здравоохранения в российских регионах.

"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем",

— цитирует ее РИА "Новости".

На прошлой неделе Владимир Путин провел заседание Госсовета, где представители власти обсудили проблемы медицины в стране. На заседании глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране сильно устарела инфраструктура поликлиник и больниц. Она отметила, что никто не занимался ей с конца 50-х годов

Видео: YouTube/Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова