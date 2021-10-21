Голикова заявила, что в России после нерабочих дней необходимо расширять применение QR-кодов

В России нерабочие дни введут с 30 октября по 7 ноября.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства заявила, что практику допуска граждан на объекты и массовые мероприятия при наличии QR-кодов после окончания нерабочих дней российские регионы должны расширять.

По ее словам, данные в систему учета вакцинированных, переболевших и получающих ПЦР-тест медорагнизации должны передавать день в день. Голикова предложила привлечь для этого студентов и волонтеров.

Напомним, что президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, подписал указ об установлении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Видео: kremlin.ru