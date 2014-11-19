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Голикова заявила, что в России 12 млн человек не имеют трудовых договоров

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Вице-премьер РФ рассказала о ситуации на трудовом рынке.

В России около 12 миллионов человек не имеют трудовых договоров, в том числе у них нет гражданско-правовых договоров, и они не являются самозанятыми или предпринимателями. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще 12 млн человек у нас не имеют вообще никаких трудовых договоров, они не наемные, они не имеют гражданско-правовых договоров, они не являются самозанятыми и так далее.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Число наемных работников в России за два года сократилось на 1 млн.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: пмэф-2023, работа, татьяна голикова, трудовой договор, трудовой рынок
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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