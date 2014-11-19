Голикова заявила, что в России 12 млн человек не имеют трудовых договоров

Вице-премьер РФ рассказала о ситуации на трудовом рынке.

В России около 12 миллионов человек не имеют трудовых договоров, в том числе у них нет гражданско-правовых договоров, и они не являются самозанятыми или предпринимателями. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще 12 млн человек у нас не имеют вообще никаких трудовых договоров, они не наемные, они не имеют гражданско-правовых договоров, они не являются самозанятыми и так далее. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Число наемных работников в России за два года сократилось на 1 млн.

Фото и видео: ПМЭФ-2023