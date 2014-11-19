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Число наемных работников в России за два года сократилось на 1 млн

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Татьяна Голикова оценила задачу по технологическому суверенитету.

Количество наемных сотрудников на территории России за два года сократилось на один миллион человек. Такими статистическими данными с участниками сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития" поделилась вице-премтер страны Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что в ближайшие пять лет государству потребуется миллион рабочих для выполнения задачи по достижению технологического суверенитета.

Что мы наблюдаем за последние два года, с момента пандемии? <...> Наемные работники за это время сократились почти на миллион, из тени вышло практически полмиллиона граждан.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила, что жителей новых регионов до конца года должны обеспечить полисами ОМС.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: работа, татьяна голикова, технологический суверенитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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