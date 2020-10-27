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Голикова сообщила, что жителей новых регионов до конца года должны обеспечить полисами ОМС

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Вице-премьер РФ рассказала о ситуации с здравоохранением в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине.

Жители новых регионов (Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик) до конца 2023 года будут обеспечены российскими полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании при участии главы государства Владимира Путина сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница пояснила коллегам, что уже с начала 2024 года граждане смогут полноценно войти в систему ОМС.

До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В России в 2023 году создадут реестр нуждающихся граждан.

Фото и видео: Правительство России

Теги: днр, запорожская область, лнр, новые регионы, омс, татьяна голикова, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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