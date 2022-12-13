В России в 2023 году создадут реестр нуждающихся граждан

Татьяна Голикова рассказала о работе правительства по повышению качества жизни россиян.

Реестр нуждающихся граждан власти создадут на территории России в 2023 году, а работу этого списка чиновники планируют запустить с начала 2024 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на расширенном заседании коллегии министерства по труду и социальной защите сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Чиновница напомнила о том, что ранее правительство переносило сроки реализации перечня не потому, что не было готово, а ради формирования определенных институтов, которые необходимы для того, чтобы реестр заработал.

Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, - это реестр нуждающихся граждан. Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации... Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России