Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью

По её словам, в России нет проблем с обеспечением средствами индивидуальной защиты.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянам придется носить маски, использовать антисептики и соблюдать другие санитарно-эпидемиологические нормы, как минимум, до зимы.

Она отметила, что в России нет проблем с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Голикова подчеркнула, что ни одна страна мира не была готова к пандемии новой коронавирусной инфекции, и её последствия мы будем наблюдать ещё какое-то время.

Ранее Трамп придумал новое название для коронавируса и обидел Китай.

Видео: kremlin.ru