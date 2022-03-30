Голикова: вклад системы здравоохранения в рост ВВП составил 1,6 трлн рублей в 2023 году

Вице-премьер РФ оценила необходимость россиян следить за своим здоровьем.

Вклад системы здравоохранения и медицинской науки в увеличение ВВП страны в 2023 году составил 1,6 трлн рублей. В 2022 году этот показатель находился на отметке 1,44 триллиона рублей. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в ходе сессии "Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию"., организованной на полях Петербургского международного экономического форума.

По тем оценкам, которые сейчас мы видим - данные, еще не опубликованные, за 2023 год, - можно смело утверждать, что цифра уже больше - это 1,6 трлн рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница пояснила, что в прошлом году 39 миллионов россиян воспользовались теми возможностями технологий слежения за своим здоровьем, которые доступны в государстве через цифровизацию и искусственный интеллект. Татьяна Голикова отметила, что чем больше людей будут вовлекаться в подобные процессы, тем важнее это будет для властей.

Голикова сообщила, что процедурами ЭКО в РФ охвачены более 50 тыс. женщин.

Фото и видео: ПМЭФ