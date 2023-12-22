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Голикова сообщила, что процедурами ЭКО в РФ охвачены более 50 тыс. женщин

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Вице-премьер РФ рассказала о работе нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья".

Свыше 50 тысяч женщин по стране охвачены процедурами ЭКО благодаря современным биотехнологиям. Соответствующей статистикой поделилась российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая с приветственным словом ко Дню национального приоритета, посвященного проекту технологического суверенитета по развитию новых технологий сбережения в сфере здоровья. Видеозапись опубликована в Telegram-канале правительства.

Биотехнологии стали важным элементом здравоохранения сегодняшнего и будущего. Благодаря им мы имеем все возможности для роста продолжительности и качества жизни. Еще лет 20 назад ЭКО считалось чем-то уникальным и малодоступным. 

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова подчеркнула, что новый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" объединит в себе и скоординирует медицинские исследования и разработки. Ученые сконцентрируют свое внимание на прорывных технологиях. В частности, речь ведется о внедрении в клиническую практику высокотехнологичных лекарственных препаратов, инновационных изделий, новых клеточных продуктов, радиофармацевтических препаратов, развитии искусственного интеллекта.

Голикова: число женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться.

Фото и видео: Правительство России

Теги: биотехнологии, татьяна голикова, эко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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