Голикова: в Соцфонд поступило более 850 тыс. заявлений на единое пособие

Вице-премьер РФ рассказала о заявка от россиян по соцпомощи.

Социальный фонд России принял более 850 тысяч заявлений на единое пособие. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с кабинетом министров сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница пояснила, что в том числе говорит о заявках от жителей новых, присоединившихся к составу РФ регионов. От них поступило 1,5 тысяси заявок, власти уже назначило выплаты на 185 тысяч детей еще четырем тысячам беременных женщин.

По состоянию на 8 января 2023 года.... Всего на данный момент поступило более 850 тыс. заявлений на новую выплату, в том числе 1,5 тыс. от граждан новых регионов России. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена направят в феврале.

Фото и видео: Правительство России