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Голикова: в Соцфонд поступило более 850 тыс. заявлений на единое пособие

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Вице-премьер РФ рассказала о заявка от россиян по соцпомощи.

Социальный фонд России принял более 850 тысяч заявлений на единое пособие. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания с кабинетом министров сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница пояснила, что в том числе говорит о заявках от жителей новых, присоединившихся к составу РФ регионов. От них поступило 1,5 тысяси заявок, власти уже назначило выплаты на 185 тысяч детей  еще четырем тысячам беременных женщин.

По состоянию на 8 января 2023 года.... Всего на данный момент поступило более 850 тыс. заявлений на новую выплату, в том числе 1,5 тыс. от граждан новых регионов России.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена направят в феврале.

Фото и видео: Правительство России

Теги: соцпомощь, соцфонд, татьяна голикова, универсальное пособие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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