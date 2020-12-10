Голикова уточнила правила по употреблению алкоголя при вакцинации

Она рекомендует гражданам России отказаться от алкоголя в течение трех дней до и после вакцинации.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках брифинга уточнила правила по употреблению алкоголя при вакцинации от коронавируса.

Голикова призвала внимательно прислушаться к официальной информации, которая поступает от правительства. Однако вице-премьер также подчеркнула, что суть информации сводится "не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему".

Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Ранее Голикова сравнила уровень смертности в России с показателями прошлого года.

Видео: Правительство России