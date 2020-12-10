Голикова сравнила уровень смертности в России с показателями прошлого года

Показатель нынешнего года вырос на 9,7%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках брифинга сравнила уровень смертности в стране с показателями прошлого года. Ее слова приводит "РИА Новости".

Голикова отметила, что с января по октябрь 2020 года смертность в России выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019-м. С апреля по октябрь скончались 78 247 человек, заболевших коронавирусом. И только у 37 566 пациентов причиной смерти стал COVID-19.

При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Ранее Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии и Петербурге.

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