Голикова: уровень бедности в РФ с 2018 года снизился на 37%

Вице-премьер России напомнила о важности задач в нацпроекте "Демография".

Уровень бедности на территории России в период с 2018 года снизился на 37 процентов. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она записала приветственное видеообращение к участникам участникам форума "Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса - вклад в достижение национальных целей". Чиновница указала собравшимся, что в рамках национального проекта "Демография" бесплатное обучение прошли почти один миллион человек, из которых порядка 260 тысяч - женщины с детьми в дошкольном возрасте.

Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 годом снижение составило 37% - до 8% по итогам III квартала 2024 года. При этом в рамках нацпроекта "Семья" мы ставим перед собой более серьезную задачу - снижение уровня бедности среди многодетных семей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В целях повышения уровня рождаемости и многодетности российские компании активно реализуют программы здорового образа жизни, а также вводят меры поддержки своих сотрудников с семейными обязанностями. Эти мероприятия направлены не только на самих работников, но и на формирование благоприятных условий на территориях присутствия организаций.

Голикова: минимальное увеличение пенсий после индексации составит 1,3 тыс. рублей.

Фото и видео: Правительство России