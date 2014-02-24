Голикова: минимальное увеличение пенсий после индексации составит 1,3 тыс. рублей

Вице-премьер РФ оценила законопроект в Госдуме.

Среднее минимальное увеличение пенсий по стране после индексации составит около 1,3 тысячи рублей. Соответствующей информацией с законодателями на пленарном заседании в нижней палате парламента сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Днем 25 июня депутаты Государственной Думы должны в первом чтении рассмотреть проект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Чиновница подчеркнула, что у каждого гражданина пенсионное обеспечение индивидуальное, так как зависит от его трудового стажа.

Мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова призвала увеличить оборот медицинской продукции между странами БРИКС.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ