Голикова призвала увеличить оборот медицинской продукции между странами БРИКС

Вице-премьер РФ назвала задачи, стоящие перед участниками первого Международного форума, посвященного ядерной медицине в БРИКС.

Взаимодействие в рамках БРИКС в области ядерной медицины российским правительством предлагается сфокусировать в том числе на взаимном увеличении оборота медицинской продукции между странами данного объединения. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она записала приветственное видеообращение к участникам участникам Первого Международного форума, посвященного ядерной медицине в формате БРИКС. Чиновница отметила, что сегодня ядерная медицина РФ и БРИКС достигла конкретных успехов в производстве различных радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Имея опыт производства, предлагаем взаимодействие стран БРИКС развивать, формируя единую стратегию развития ядерной медицины, включая единые подходы к лечению заболеваний и применению радиофармпрепаратов, обмен компетенциями и информацией... Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Дополнительно сотрудница кабинета министров отметила, что Москвой предлагается повысить уровень технологического суверенитета за счет развития собственного производства радиофармпрепаратов и медицинского оборудования, необходимого для их использования. Татьяна Голикова объявила о том, что такие задачи важны в условиях западного санкционного давления сразу на несколько стран-членов БРИКС. В России видят значимым использовать лучшие практики стран при лечении заболеваний с применением ядерной медицины.

Голикова: вклад системы здравоохранения в рост ВВП составил 1,6 трлн рублей в 2023 году.

Фото и видео: Правительство России