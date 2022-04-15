Голикова: третью смену в российских школах ликвидируют в 2023 году

Вице-премьер РФ рассказала о планах по эксплуатации новых школ по стране.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что третью смену в отечественных школах власти ликвидируют в 2023 году. Она пояснила на правительственном совещании по реализации программы капитального ремонта образовательных учреждений о том, что до 2025 года чиновники намерены возвести 1300 школ. Из этого числа уже 664 объекта успешно функционируют. До конца текущего года будет построено еще 284 школы.

Введение этих объектов в эксплуатацию позволит существенно сократить численность обучающихся в три смены в школах, а к 1 сентября 2023 года полностью ликвидировать третью смену. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По итогам первого квартала 2022 года введены в эксплуатацию семь школ на 4,4 тысяч учебных мест. До конца этого года предусмотрено строительство еще 284 школ на 204 тысяч мест.

Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет.

Фото и видео: Правительство России

