Вице-премьер РФ рассказала о строительстве образовательных объектов.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова потребовала обеспечить места в детсадах для всех детей до трех лет. Соответствующее заявление чиновница сделала на совещании правительства по вопросу строительства объектов образования и реализации программы по капитальному ремонту школ. Она подчеркнула, что к концу 2023 года местами в детских дошкольных учреждениях будут обеспечения все дети. На данный момент показатель не достигнут в возрастной категории до трех лет.

Еще одна задача - обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования, за предыдущие годы нам далось обеспечить этот показатель для детей в возрасте от 3 до семи лет. Сейчас мы должны обеспечить местами всех детей до трех лет. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В текущем году власти страны ввели в эксплуатацию 45 новых детсадов на 6,6 тысячи мест, а также еще 257 детсадов на 38,5 тысяч мест начнут свою работу до конца года. Голикова призвала работать по строительству объектов с опережающим графиком и реагировать на демографические тенденции.

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Фото и видео: Правительство России