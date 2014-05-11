Вице-премьер выступила с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о сокращении числа безработных родителей на 41% в 2022 году. Об этом она заявила на пленарном заседании в Госдуме.

Голикова выступила с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ". По ее словам, на регистрационном учете в прошлом году состояли около 157 тысяч безработных родителей несовершеннолетних детей.

Это на 41% меньше, чем в 2021 году. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее Голикова сообщила, что число абортов в 2022 году сократилось на 2,3%.

Видео: Дума ТВ