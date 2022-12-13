Голикова сообщила о необходимости соблюдать антиковидные меры в детских лагерях летом

Вице-премьер РФ призвала соблюдать нормы защиты, которые действовали при коваиде.

Санитарно-эпидемиологические требования в российских летних лагерях во время оздоровительной кампании 2023 года должны по-прежнему соблюдаться. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании с регионами сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что условия должны сохраняться даже несмотря на кардинальное улучшение ситуации в сфере здравоохранения с ковидом.

Требования по проведению фильтров при приеме детей, ежедневных осмотров детей и персонала, применению дезинфицирующих средств при уборках, средств индивидуальной защиты для сотрудников пищеблока должны по-прежнему неукоснительно соблюдаться. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова подчеркнула перед коллегами, что у властей еще остались вопросы, которые нужно решить перед началом туристической кампании 2023 года.

Вице-премьер Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года.

Фото и видео: Правительство России