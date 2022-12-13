Вице-премьер Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года

Чиновница рассказала о правительственных мерах по соцпомощи гражданам.

Более трех с половиной миллионов граждан страны вышли из черты бедности с 2017 года по настоящее время благодаря правительственным мерам поддержки. Соответствующее заявление в рамках оперативного совещания кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Эксперт напомнила коллегам о том, что в прошлом году при содействии Центров трудоустройства и занятости населения рабочие места получили порядка одного миллиона 28 тысяч граждан, из которых около 254 тысячи были зарегистрированы в качестве безработных.

За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова: рост реальных зарплат в России за последние пять лет составил 22,1 процента.

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