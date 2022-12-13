  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:34
53
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вице-премьер Голикова заявила, что 3,6 миллиона россиян вышли из бедности с 2017 года

0 0

Чиновница рассказала о правительственных мерах по соцпомощи гражданам.

Более трех с половиной миллионов граждан страны вышли из черты бедности с 2017 года по настоящее время благодаря правительственным мерам поддержки. Соответствующее заявление в рамках оперативного совещания кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Эксперт напомнила коллегам о том, что в прошлом году при содействии Центров трудоустройства и занятости населения рабочие места получили порядка одного миллиона 28 тысяч граждан, из которых около 254 тысячи были зарегистрированы в качестве безработных.

За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова: рост реальных зарплат в России за последние пять лет составил 22,1 процента.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: работа, соцпомощь, татьяна голикова, центр занятости, черта бедности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии