Голикова: рост реальных зарплат в России за последние пять лет составил 22,1 процента

Вице-премьер РФ рассказала о статистике Росстата.

Совокупный рост реальных заработных план граждан по стране за последние пять лет составил 22,1%. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания при президенте РФ ВЛадимире Путине сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница объяснила, что говорит о предварительной статистике, которая основывается на информации от Росстата. Речь идет о повышении показателей по 22 регионам страны. Наибольший прирост зафиксирован на территории Ханты-Мансийского автономного округа и в Бурятии. По федеральным округам лидируют в этом вопросе Сибирский и Уральский.

Пока без учета итоговых данных по малым и средним предприятиям, реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 несколько снизилась – на 1%. При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова добавила, что по традиции в мате текущего года Росстат уточнит данные по заработной плате. В настоящее время кабинет министров рассчитывает на то, что в целом по 2022 году властями будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы.

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Фото и видео: Kremlin.ru