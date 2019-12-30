Большинство из них - семьи с детьми.

Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности живут 18,5 млн россиян. Вице-премьер уточнила, что большинство из них - семьи с детьми (70-80%). Об этом эксперт рассказала "ТАССу" во время заседания бюро высшего совета партии "ЕР".

В стране введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Критерий получения увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. После достижения ребенком возраста трех лет, средний размер выплат составляет 349 рублей. После этого семья обычно попадает в категорию бедных. В связи с этим 85 регионов России должны пересмотреть документы, устанавливающие размер пособия на ребенка с трех до семи лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Голикова озвучила сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу.

Фото: Piter.tv

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