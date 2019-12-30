Голикова озвучила сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Ранее парламент принял поправки о разрешении использовать маткапитал для строительства.

Татьяна Голикова рассказала, когда проект расширения программы маткапитала внесут в Госдуму. По словам вице-премьера, поправки внесут до конца первого квартала.

Ранее парламент принял поправки о разрешении использовать маткапитал для строительства. Речь идет о строительстве и реконструировании жилого дома на садовом участке.

Накануне вице-премьер сообщила, что расходы бюджета на маткапитал составят 250-290 млрд рублей. Напомним, изменения в выдаче маткапитала анонсировал Путин во время обращения к Федеральному собранию. Право на него получат семьи после рождения первого ребенка.