Вице-премьер РФ предоставила статистику по выполнению данного президентского поручения.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что менее 300 школ еще не организовали горячее питание. Об этом чиновница сообщила во время совещания, направленного на реализацию посланий главы государства Владимира Путина Федеральному собранию за 2019 и 2020 года. По информации чиновницы, такая проблема зафиксирована в 11 субъектах страны.

На сегодняшний день только 292 школы в 11 регионах не организовали возможности для горячего питания. В основном это малокомплектные школы, и в этих школах горячее питание организовывают сами регионы. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что организовать бесплатное питание для учащихся начальной школы российский лидер предложил в 2020 году. Речь идет о предоставлении такой услуги школьникам, обучающимся с первого по четвертый класс. Ранее благодаря статистике Роспотребнадзора стало известно, что за период 2020-2021 годов охват горячим питанием детей в регионах составляет 99,8 процента.

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Видео: kremlin.ru