Голикова: выставка "Россия" сконцентрировала все достижения страны

Выставка-форум "Россия" помогает посетителям в концентрированном виде познакомиться с достижениями государства за долгие годы. Соответствующее заявление в интервью с журналистами ТАСС сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она объяснила, что данное мероприятие важно для властей и жителей, так как дает возможность познать Россию через свершения и результаты. Заместитель председателя правительства заметила, что она может помочь гражданам принять решение о переезде в другой регион РФ.
Когда это собрано в одном месте, когда это в коротком интерактивном режиме демонстрируется, как это было, как это стало и что это для людей, это, мне кажется, очень важно.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Выставка продлится до 12 апреля.
В России прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
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