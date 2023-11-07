Голикова: выставка "Россия" сконцентрировала все достижения страны

Вице-премьер РФ оценила значимость события для граждан страны.

Выставка-форум "Россия" помогает посетителям в концентрированном виде познакомиться с достижениями государства за долгие годы. Соответствующее заявление в интервью с журналистами ТАСС сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она объяснила, что данное мероприятие важно для властей и жителей, так как дает возможность познать Россию через свершения и результаты. Заместитель председателя правительства заметила, что она может помочь гражданам принять решение о переезде в другой регион РФ.

Когда это собрано в одном месте, когда это в коротком интерактивном режиме демонстрируется, как это было, как это стало и что это для людей, это, мне кажется, очень важно. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Выставка продлится до 12 апреля.

В России прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях.

Фото и видео: Telegram / ТАСС