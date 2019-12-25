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Голикова: рост заразившихся коронавирусом "серьезный", но ожидаемый
Сегодня, 12:00
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lesjasap

Голикова: рост заразившихся коронавирусом "серьезный", но ожидаемый

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Вице-премьер РФ объяснила, показатели по новым зараженным - были ожидаемы.

Татьяна Голикова заявила о том, что рост заразившихся коронавирусом в России "серьезный", но ожидаемый. Вице-премьер страны заявила журналистами, что на протяжении последних двух недель медики фиксируют устойчивый рост численности новых инфицированных COVID-19.

Это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. С другой стороны, как мы всегда говорили, это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница напомнила населению о необходимости соблюдать перчаточно-масочный режим, а также социальную дистанцию.

Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России.

Теги: коронавирус, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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