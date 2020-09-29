Среди детей заболеваемость увеличилась на 18,4%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России. Её слова передают "РИА Новости".

По её словам, основные причины увеличения заражаемости — несоблюдение гражданами масочного режима и участие ими в массовых мероприятиях. Голикова считает, что из-за этого заразилось от 80 до 85% инфицированных. Это следует из проведённых опросов.

При это от 55 до 95% случаев заболевания проходят бессимптомно или выражаются в лёгком проявлении ОРВИ. Среди детей заболеваемость увеличилась на 18,4%.

Голикова подчеркнула, что гражданам необходимо соблюдать рекомендации эпидемиологов, иначе придётся снова вводить ограничения.

Ранее эпидемиолог оценила ситуацию с коронавирусом в России как контролируемую.

Видео: kremlin.ru